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Колодцы благоустроили в деревнях Заполье и Заруденье Плюсского района

Два благоустроенных колодца появились в деревнях Заполье и Заруденье Плюсского района. Об этом сообщила глава округа Наталья Иванова в своём канале в MAX.

Фото из канала главы Плюсского муниципального округа Натальи Ивановой в MAX

В Заполье новый колодец обустроили по инициативе местных жителей, организовавших ТОС «Забота». Учитывая особенности местной почвы — влажный суглинок, — специалисты применили машинное бурение, чтобы пройти слой аккуратно, без осыпания стенок. Весь комплекс работ занял два дня.

Глава округа подчеркнула, что теперь в Заполье есть надёжный источник воды с чистым доступом, аккуратный колодезный домик, защищающий от осадков и мусора, удобная скамейка и отсыпанная щебнем дорожка, по которой сухо и безопасно даже в дождь.

В деревне Заруденье благоустройство выполнено по проекту ТОС «Объединение». Работы также прошли за два дня.

За это время выпилили кусты и скосили траву, выровняли участок, почистили колодец и замазали швы, собрали опалубку и залили бетонное основание, установили новый колодезный домик с ведром и скамейку. По просьбе жителей установят вторую скамейку. Подход к колодцу отсыпали щебнем.

Наталья Иванова поблагодарила жителей за инициативу.

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