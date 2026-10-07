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Общество

Темпы догазификации обсудили в Дедовичском районе

Ход исполнения догазификации на территории района на рабочем совещании обсудили глава Дедовичского муниципального округа Руслан Ахтямов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов и советник по взаимодействию с органами власти «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян. Об этом глава округа рассказал в своём канале в MAX.

Фото из канала главы Дедовичского муниципального округа Руслана Ахтямова в MAX

Участники встречи рассмотрели соблюдение и необходимость корректировки планов-графиков, проведение строительно-монтажных работ, социальную поддержку граждан на газификацию, а также восстановление дорожного полотна после завершения строительства.

Особое внимание уделили проектным решениям по строительству сетей на сложных участках догазификации. Также обсуждалось усиление работы с заявителями, до границ участков которых строительство газораспределительных сетей выполнено, но работы по подготовке домовладения к приёму газа не завершены.

Глава округа отметил, что общая цель – не снижать темпы догазификации, чтобы как можно быстрее довести сетевой газ до потребителей.

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