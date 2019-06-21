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15 человек утонули в Псковской области с начала года

Фото: Андрей Степанов

С начала 2019 года на водных объектах Псковской области погибли 15 человек, детей среди них не было. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

4 человека утонули в летний период. При этом в ведомстве отметили, что двое из них купались в черте в неположенных местах в черте города.

В ГУ МЧС России по Псковской области подчеркнули, что купаться следует только на оборудованных пляжах, при этом важно соблюдать меры безопасности и не оставлять без присмотра детей у воды.

Месячник безопасности на водных объектах проводится с 1 июня до окончания купального сезона.

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