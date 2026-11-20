Два автомобиля столкнулись лоб в лоб в Печорах

20:03, 20 ноября 2026, ПАИ

Автомобили Renault и Toyota столкнулись в Печорах на улице Юрьевской, рядом с паломническим центром. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В результате ДТП пострадал 48-летний мужчина. Ему оказывают помощь, решается вопрос о госпитализации. В автомобиле Renault находились дети, их решено не госпитализировать.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.