Два автомобиля столкнулись лоб в лоб в Печорах
Автомобили Renault и Toyota столкнулись в Печорах на улице Юрьевской, рядом с паломническим центром. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
В результате ДТП пострадал 48-летний мужчина. Ему оказывают помощь, решается вопрос о госпитализации. В автомобиле Renault находились дети, их решено не госпитализировать.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.
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