Суд в Пскове продлил арест обвиняемого по делу об убийстве 30-летней давности

17:53, 20 ноября 2026, ПАИ

Псковский городской суд продлил срок содержания под стражей жителю Пскова, обвиняемому в убийстве местного жителя в 1996 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Мужчине предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РСФСР. Суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения.

При принятии решения суд заслушал мнения участников процесса и изучил представленные материалы. Учитывались характер и тяжесть обвинения, а также данные о личности обвиняемого. Суд согласился с доводами следствия и продлил содержание под стражей до 13 января 2027 года включительно.