Суд в Пскове продлил арест обвиняемого по делу об убийстве 30-летней давности
Псковский городской суд продлил срок содержания под стражей жителю Пскова, обвиняемому в убийстве местного жителя в 1996 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
Мужчине предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РСФСР. Суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения.
При принятии решения суд заслушал мнения участников процесса и изучил представленные материалы. Учитывались характер и тяжесть обвинения, а также данные о личности обвиняемого. Суд согласился с доводами следствия и продлил содержание под стражей до 13 января 2027 года включительно.
Суд в Пскове оставил в силе 10-миллионный штраф для компании, передавшей автомобиль Грацкому
Россельхознадзор в Псковской области проверил качество более 22 тысяч тонн продукции из 54 стран