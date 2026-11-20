Мужчина попал под машину на улице Максима Горького в Пскове

18:21, 20 ноября 2026, ПАИ

Машина сбила мужчину возле дома № 28 на улице Максима Горького в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





69-летний мужчина получил травмы. По словам пострадавшего, автомобиль сбил его на пешеходном переходе, водитель скрылся. При этом характер травм не исключает и самостоятельного падения пешехода, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Бригада медицины катастроф госпитализировала мужчину в медицинское учреждение.

На месте работают спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.