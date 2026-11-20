Мужчина попал под машину на улице Максима Горького в Пскове
Машина сбила мужчину возле дома № 28 на улице Максима Горького в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
69-летний мужчина получил травмы. По словам пострадавшего, автомобиль сбил его на пешеходном переходе, водитель скрылся. При этом характер травм не исключает и самостоятельного падения пешехода, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Бригада медицины катастроф госпитализировала мужчину в медицинское учреждение.
На месте работают спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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