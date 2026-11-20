В Пскове машина насмерть сбила пожилую женщину, переходившую дорогу на красный свет

18:58, 20 ноября 2026, ПАИ

В Пскове автомобиль Lada Kalina сбил женщину, пересекавшую пешеходный переход при запрещающем сигнале светофора. ДТП произошло возле дома № 64 на улице Советской Армии, сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Женщина 1954 года рождения от полученных травм погибла на месте аварии.

На участке ДТП работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.