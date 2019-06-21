Псковские предприниматели преобразили свои заведения к Ганзе

15:46, 21 июня 2019, ПАИ

Псковские предприниматели преобразили входные группы своих заведений к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Во время подготовки к Ганзейским дням в Пскове городские власти просили частных предпринимателей привести в порядок входные группы, фасады и витрины своих заведений, которые располагаются на территории праздничного пространства Ганзейских дней. Предпринимателей также просили организовать уборку прилегающей территории и очистить урны от мусора.

По мнению городских властей, псковские предприниматели добросовестно отнеслись к данному поручению. На данный момент в магазинах и кафе, находящихся в центре города, преобразились входные группы: подкрашены цокольные этажи, заменена сколотая плитка на крыльце и лестнице, покрашены урны, вымыты прилегающие территории, помыты окна и витрины.

Также в городе продолжают закрашивать надписи и граффити на заборах и фасадах зданий, убирать строительный мусор, озеленять скверы и парковые зоны.