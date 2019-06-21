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Общество

Подъёмник для инвалидов установили в Бобровском детском доме

В Бобровском детском доме-интернате для умственно-отсталых детей установили портативный подъёмник, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения Российского детского фонда.

Оборудование помогли приобрести благотворители из австрийской ассоциации «Маленькие сердца». Сумма благотворительной поддержки составила более 220 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения Российского детского фонда.

Бобровский детский дом расположен в двухэтажном здании и в нём проживает более 70 детей с серьезными физическими, неврологическими и психическими нарушениями здоровья. До недавнего времени транспортировка ребят в инвалидных креслах по ступенькам учреждения представляла сложности. Теперь благодаря помощи благотворителей сотрудникам детского дома будет намного легче транспортировать ребят между этажами. Кроме того, ребят время от времени необходимо вывозить в медучреждения, где также приходится подниматься по лестницам. А учитывая то, что приобретенный подъёмник помещается в легковой автомобиль — транспортировать детей в медучреждениях будет намного легче.

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