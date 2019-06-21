Жительница Петербурга искусала своих малолетних детей

18:17, 21 июня 2019, ПАИ

28-летняя жительница Санкт-Петербурга искусала двух своих малолетних детей – мальчиков двух и трех лет, пишет Фонтанка.ру.

Пострадавших детей со следами побоев госпитализировали в 5-ю детскую больницу Приморского района. У них зафиксировали гематомы, у одного из мальчиков вырваны волосы. Имеется информация, что мать покусала детей за плечи, руки и ноги – таким было наказание за то, что братья много едят.

Следственный комитет начал проверку. К ситуации подключилась уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.