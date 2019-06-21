Победителей «Диктанта Победы» наградили в Пскове

21:20, 21 июня 2019, ПАИ

В Пскове в рамках акции «Свеча памяти» наградили победителей региональных площадок и областного этапа исторической акции «Диктант Победы», который псковичи написали 7 мая.

Дипломы победителям вручил председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Александр Голышев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Лучший результат в Псковской области показали псковичка Виктория Григорьева и великолучане Александр Павлов и София Смекалова. Также дипломами были награждены победители региональных площадок диктанта великолучанка Ольга Семенова и пятеро псковичей: Наталья Никитина, Галина Невалённая, Юрий Теренин, Симур Гусейнов и Алексей Леонтьев.

Виктория Григорьева отметила, что «Диктант Победы» лёгок для советского народа. «Необходимо, чтобы память о тех годах жила вечно», - подчеркнула она. «Мы русский народ – все, кто живет на бывшей территории Советского союза, должны нести двойную ответственность за свою историческую память», - отметил ещё один победитель диктанта Юрий Теренин.

«Пусть никогда не будет войны, а память о павших хранится вечно», - сказала, принимая награду, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.