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Общество

90 млн рублей потратят на ремонт дорог в Псковском районе

В Псковском районе а ремонт дорог будут потрачены 90 млн рублей. Об этом было объявлено в ходе совещания районной администрации с главами сельских поселений, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковского района.

Также на совещании был заслушан вопрос о благоустройстве сельских населенных пунктов. В частности, были затронуты такие аспекты работы, как проблемы уборки придомовых территорий, борьба с борщевиком, уборка кладбищ, расчистка пожарных водоемов. В результате обсуждения было принято решение обратиться на региональный уровень с просьбой унифицировать нормативы по обслуживаемым площадям придомовых территорий управляющими компаниями.

Кроме того, участники встречи обсудили вопрос о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, подготовку к празднованию 75-летия освобождения Псковского района, работу Писковичской волости и планы по его развитию. Также до глав сельских поселений была доведена информация о региональном конкурсе «Лучшее поселение Псковской области».

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