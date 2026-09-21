Элла Памфилова: Избиратели практически не почувствовали угроз

12:37, 21 сентября 2026, ПАИ

Избиратели практически не почувствовали угроз, которые пришлось преодолевать в ходе выборов в России. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«Наши граждане практически не почувствовали все те угрозы, которые нам приходилось преодолевать во время этой кампании», – передаёт её слова РИА Новости. На брифинге, посвящённом прошедшим выборам, среди угроз она назвала многочисленные DDoS-атаки и беспрецедентную эскалацию киберагрессии.

Глава Центризбиркома особо отметила, что, несмотря на все сложности, выборы прошли на редкость спокойно, «с хорошим настроением у людей».

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещённые с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября.