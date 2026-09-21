Минздрав Псковской области развеял мифы о донорстве костного мозга
Донорство костного мозга проводят безопасными современными методами, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.
Распространённые мифы и реальные факты о донорстве костного мозга – в карточках ведомства.
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Фото: министерство здравоохранения Псковской области
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Фото: министерство здравоохранения Псковской области
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Фото: министерство здравоохранения Псковской области
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Фото: министерство здравоохранения Псковской области
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Фото: министерство здравоохранения Псковской области
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Фото: министерство здравоохранения Псковской области
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