Почему шумят батареи перед отопительным сезоном, объяснили в Псковских тепловых сетях

12:20, 21 сентября 2026, ПАИ

Причины шума в батареях во время подготовки к отопительному сезону назвали ПАИ в Псковских тепловых сетях. По словам экспертов, сейчас сотрудники организации равномерно распределяют теплоноситель по стоякам и радиаторам, проверяют герметичность соединений и убеждаются, что в контуре нет воздушных пробок. Именно на этапе заполнения жители замечают бульканье, стук и гул.

Жительница одного из домов в Пскове тоже столкнулась с такой ситуацией. В её квартире радиатор не грел, отопление ещё не включили, но из батареи доносились то тихие переливы, то резкие стуки. «Как будто кто-то тихонько постукивает изнутри», – поделилась псковичка.

Специалисты Псковских тепловых сетей назвали основные причины. Первая – воздух в системе: он мешает теплоносителю двигаться, создавая завихрения. Вторая – скачки давления и гидравлические удары, которые возникают при резком закрытии шарового крана или запуске насоса. Третья – неправильная балансировка: одни радиаторы заполняются быстрее и гудят, другие остаются пустыми. Также среди причин – засоры из-за ржавчины и накипи, ослабленные крепления труб и последствия некачественных ремонтов.

Жильцам рекомендуют проверить, нет ли воздуха в радиаторе, убедиться, что запорная арматура открывается и закрывается плавно, а при сохранении шума обратиться в управляющую компанию. Мастера выезжают на заявки, проверяют давление, осматривают стояки, оценивают балансировку и при необходимости промывают систему.

Отметим, готовность Пскова к началу отопительного сезона составляет более 95 %, однако пока необходимости включать отопление нет, уверен глава города Борис Елкин.