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Общество

Повар из Великих Лук участвует в кастинге «Битвы шефов»

Повар из Псковской области пришёл на кастинг в кулинарную битву Константина Ивлева и Рената Агзамова, сообщили ПАИ в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Фото предоставила пресс-служба телеканала «Пятница!»

На телеканале продолжается шестой сезон проекта «Битва шефов» – кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Шефы собирают команды поваров, чтобы найти лучших кулинаров страны.

В числе участников кастинга оказался 27-летний Сергей Сахманов из Великих Лук. На кастинг в шоу он принёс морской гребешок со спаржей.

Если Сергею Сахманову удастся пройти кастинг, он попадёт в команду одного из шефов. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им своё мастерство и в конкурентной борьбе выяснять, чья команда сильнее. В каждом раунде после приготовления блюд шефы будут исключать из своих команд самых слабых участников. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Увидеть, удастся ли Сергею Сахманову пройти кастинг, можно уже сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».

Псковская область уже не первый год представлена в кулинарном шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». В марте 2026 года на кастинг проекта приходил 52-летний повар из Себежа Артём Ермолин. Он впечатлил Константина Ивлева, приготовив сморчки, фаршированные муслином, с картофелем в сливочном соусе, и был взят в команду «ивлевцев». Однако на втором этапе, где нужно было испечь ватрушку, выпечка не пропеклась внутри, и Ермолин выбыл из проекта.

Также ранее сообщалось, что 22-летний Владислав Павлов из Себежского района Псковской области – победитель шоу «Молодые ножи. Новая кровь» – прошёл кастинг в шестой сезон кулинарного проекта «Битва шефов».

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