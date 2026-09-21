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Общество

Россияне могут поставить в паспорт до шести дополнительных отметок

Россияне смогут по желанию поставить в паспорт до шести дополнительных отметок, в том числе о браке, детях и группе крови. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.

Фото: ПАИ

В ведомстве уточнили, что при выдаче или замене паспорта в него вносятся обязательные и необязательные сведения. В обязательном порядке проставляются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета в России, а также об отношении к воинской обязанности.

По желанию гражданина в паспорт могут внести сведения о регистрации и расторжении брака, детях – гражданах России, не достигших 14 лет, ранее выданных паспортах, а также действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами страны.

Кроме того, необязательные отметки могут проставлять другие организации. Медицинские учреждения могут внести сведения о группе крови, а налоговые органы – отметку о записи о гражданине в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России.

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