На «Госуслугах» работает цифровой сервис «Защита от мошенников в сети»

12:51, 21 сентября 2026, ПАИ

Цифровой сервис по жизненной ситуации «Защита от мошенников в сети» создали Минцифры России и Аналитический центр при Правительстве РФ в рамках федерального проекта «Государство для людей». Он работает на едином портале государственных и муниципальных услуг в целях пресечения и предотвращения мошеннических действий. Об этом ПАИ сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Сервис предлагает выбрать одну из двух ситуаций: «Мошенники пытаются получить доступ к Госуслугам» – здесь можно узнать, как восстановить контроль над учётной записью, и «Я хочу защититься от мошенников в сети» – о способах предотвращения преступных действий.

Для первой ситуации подготовлена подробная инструкция, в которой сказано, что делать, если пользователь уже сообщил пароль или код из СМС мошенникам.

Во второй ситуации описаны меры защиты от киберпреступников (запрет на действия с недвижимостью, запрет на оформление договоров связи, запрет на получение кредитов и займов, защита учётной записи с помощью доверенного контакта, правила безопасности при телефонных звонках), а также методы противодействия финансовому мошенничеству и чек-лист по цифровой гигиене.

В министерстве напомнили, что самозапрет – это добровольное ограничение, которое человек накладывает на себя. Оно нужно, чтобы никто не смог оформить кредиты и займы на его имя – ни он сам, ни мошенники («Запрет на получение кредитов и займов»); чтобы не допустить сделок с недвижимостью без его личного участия как собственника («Запрет на действия с недвижимостью»); чтобы никто не смог заключить договор на мобильную связь от его лица («Запрет на оформление договоров связи»).

Доверенный контакт – это дополнительная защита учётной записи на «Госуслугах» от действий мошенников. Им может стать, например, родственник или друг. При попытке восстановления доступа к учётной записи пользователя на номер телефона доверенного контакта будут приходить СМС для подтверждения восстановления пароля. Контакт подтвердит запрос, только когда убедится, что пользователя не вводят в заблуждение.

Кроме того, на странице размещены полезные инструменты для кибербезопасности. В каталоге обучающих курсов собраны материалы по цифровой грамотности – от правил резервного копирования данных до методов распознавания дипфейков.

Также доступна база мошеннических схем, которая помогает узнать об актуальных способах обмана. Сейчас в ней 86 схем с кратким описанием.

Для оценки своих знаний можно пройти тест по цифровой грамотности, который определит уровень осведомлённости в этой сфере.

Стоит отметить, что во второй ситуации есть ссылка на раздел «Кибербезопасность – это просто!», где собрана полезная информация о цифровых угрозах.

В отдельных блоках размещены рекомендации по киберграмотности, специально разработанные для детей и пожилых людей, которые считаются наиболее уязвимыми в интернете.

Особое внимание уделено защите от фишинга, созданию надёжных паролей, защите мобильного устройства и профилактике телефонного мошенничества.

Помимо этого, на страницах обеих ситуаций размещена памятка с полезными ссылками: на интерактивную карту с адресами МВД России, на подачу заявления, жалобы или предложения через официальный сайт МВД России, на возможность получить бесплатную консультацию и помощь юриста по защите прав.

Также в разделе «Частые вопросы» («Могут ли мошенники продать недвижимость») находится ссылка на интерактивную карту с адресами многофункциональных центров (МФЦ).

Кроме того, на страницах обеих ситуаций размещены ссылки, позволяющие проверить кредитную историю, сообщить о подозрительном звонке, проверить оформленные сим-карты, подать жалобу на вредоносный интернет-ресурс, а также ответы на часто задаваемые вопросы: «Как настроить контрольный вопрос?», «Как аннулировать кредит, если мошенники оформили его на вас через Госуслуги?», «Кто такой дроп и как не попасть в преступную схему?» и так далее.

Ранее сообщалось, что миллиона рублей лишились жители Псковской области после предложений мошенников о заработке.