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Общество

Воспитанники псковского клуба «Юный моряк-подводник» отправились на атомную подлодку

Фото ПАИ

Воспитанники псковского военно-патриотического клуба «Юный моряк-подводник» отправились на многоцелевую атомную подводную лодку «Псков», которая находится в Мурманске, с железнодорожного вокзала города Пскова 22 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Фото ПАИ

Юных моряков-подводников провожали заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин, секретарь региональной Общественной палаты Анатолий Мультах и родители воспитанников.

В своем обращении Николай Цветков пожелал ребятам хорошего пути и скорейшего возвращения домой. По его словам, благодаря наставникам центра «Патриот» удалось «собрать усилия и ресурсы в кулак», и сделать для воспитанников самый большой подарок ко Дню моряка – посетить атомную подводную лодку «Псков».

Фото ПАИ

Кроме этого, заместитель губернатора региона передал поздравительный адрес командиру подлодки. Затем выступил депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин, который с 1995 по 1999 год проходил службу на подводной лодке «Псков».

«Даже если никто из вас не выберет профессию моряка, это посещение останется у вас на всю жизнь, – подчеркнул Григорий Турчин. – Впечатлений будет масса! И родителям расскажете, родным и близким! Я знаю, что вас встретят очень тепло, очень хорошо. Посмотрите то, что не все могут увидеть».

Фото ПАИ

Депутат выразил благодарность наставникам, которые организовали эту поездку. «Патриотизма много не бывает. Хорошей вам дороги, хороших впечатлений!» – пожелал Григорий Турчин.

Отправление псковичей к подшефной подводной лодке «Псков» состоится уже 7-й раз. Помощь в организации поездки оказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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