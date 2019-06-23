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Общество

Названы регионы России с самой доступной ипотекой

В России названы регионы с самой доступной и недоступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование специалистов Росбанка.

Аналитики Росбанка выяснили, сколько квадратных метров может позволить себе человек, который тратит 50% зарплаты на платеж по кредиту с первоначальным взносом 20% и выплачивает его 15 лет.

Выяснилось, что самое доступное жильё в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Там заемщик сможет приобрести жилье площадью более 100 квадратных метров.

В пятерку регионов с самой доступной ипотекой также вошли Ненецкий АО (76,3 квадратных метра), Камчатский край (68,2 квадратных метра) и Ханты-Мансийский АО — Югра (67,6 квадратных метра).

Самая недоступная ипотека была зафиксирована в Севастополе (24,9 квадратных метра), Приморском крае (26,1 квадратных метра) и Москве (27,4 квадратных метра).

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