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Общество

Школьник с фамилией Путин набрал 300 баллов по трём ЕГЭ

Фото с сайта РИА Томск

Выпускник гимназии из Северска Томской области Александр Путин набрал 300 баллов по результатам трёх экзаменов, сообщает РИА Томск со ссылкой на директора учебного заведения Ирину Мирошникову.

Однофамилец президента России получил на ЕГЭ максимальные 100 баллов по русскому языку, математике и физике. По словам директора гимназии, Александр Путин всегда хорошо учился и был отличником, участвовал в олимпиадах по различным предметам. Она добавила, что выпускник очень разносторонний человек: кандидат в мастера спорта по полиатлону и музыкант.

Ирина Мирошникова отметила, что одноклассники Александра Путина часто шутили над ним из-за того, что он является однофамильцем президента. В то же время, по её словам, школьник «никогда этим фактом не щеголял». Директор гимназии добавила, что юноша планирует поступать в Московский физико-технический институт.

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