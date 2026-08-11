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Общество

Великолукский депутат обсудил с жителями благоустройство сквера на улице Ставского

Депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков инициировал встречу с местными жителями, чтобы обсудить благоустройство сквера на улице Ставского, 56. Территория победила в рейтинговом голосовании и будет приведена в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом депутат сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Великолукский депутат обсудил с жителями благоустройство сквера на улице Ставского
    Фото: со страницы Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте»
  • Великолукский депутат обсудил с жителями благоустройство сквера на улице Ставского
    Фото: со страницы Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте»

На встрече присутствовали представители молодёжи, краеведческого сообщества, общественные советники главы города и специалисты УЖКХ.

В ходе встречи жители обсудили возможные варианты того, как будет выглядеть сквер. Одной из ключевых идей стало создание тематического пространства, посвящённого медицинским работникам. Дмитрий Белюков отметил, что эта территория расположена в так называемом больничном городке, рядом с учреждениями здравоохранения, поэтому предложение органично связывает историю места с его современным назначением.

По итогам встречи депутат подчеркнул важность открытого диалога с горожанами: чем больше мнений будет собрано на этапе обсуждения, тем более востребованным получится будущий сквер.

  • Великолукский депутат обсудил с жителями благоустройство сквера на улице Ставского
    Фото: со страницы Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте»
  • Великолукский депутат обсудил с жителями благоустройство сквера на улице Ставского
    Фото: со страницы Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте»

Кроме того, депутат рассказал о преображении старых гаражей на улице Ставского недалеко от сквера.

Общественный советник главы города Валерий Корин создал на стенах старых гаражей панно с изображением дуба и кота учёного. Депутат отметил, что такие примеры показывают, как много можно изменить, начиная с малого – своими руками, с фантазией и любовью к родному городу.

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