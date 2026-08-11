Псковичка вошла в сообщество «Созвездие флагманов образования»
Подведены итоги конкурсного отбора в обновлённое сообщество «Созвездие флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Директор АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет» Олеся Назарой из Псковской области прошла отбор в сообщество по направлению «Лидеры». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.
«Конкурс в сообщество «Созвездие флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это возможность обратиться к своим академическим знаниям, не отрываясь от практики, вспомнить все свои лучшие наработки и в то же время обучаться у самых талантливых педагогов России по принципу «равный – равному», – рассказала Олеся Назарой.
В этом году победителями стали 100 педагогов, управленцев, а также специалистов в сферах воспитания, культуры, спорта и молодёжной политики из 53 регионов России.
Конкурс включал несколько этапов: выполнение конкурсных заданий, оценку надпрофессиональных компетенций и собеседование. Всего поступило более четырёх тысяч заявок. Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что отобранные 100 специалистов готовы менять систему, брать на себя ответственность и распространять успешные модели в регионах.
Как подчеркнули организаторы, сообщество «Созвездие флагманов образования» объединяет победителей, финалистов и активных участников проекта «Флагманы образования», которые реализуют собственные инициативы, делятся опытом, становятся наставниками и развивают профессиональное сообщество в регионах. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Росмолодёжи.
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