Псковичка вошла в сообщество «Созвездие флагманов образования»

13:25, 11 августа 2026, ПАИ

Подведены итоги конкурсного отбора в обновлённое сообщество «Созвездие флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Директор АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет» Олеся Назарой из Псковской области прошла отбор в сообщество по направлению «Лидеры». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

«Конкурс в сообщество «Созвездие флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это возможность обратиться к своим академическим знаниям, не отрываясь от практики, вспомнить все свои лучшие наработки и в то же время обучаться у самых талантливых педагогов России по принципу «равный – равному», – рассказала Олеся Назарой.

В этом году победителями стали 100 педагогов, управленцев, а также специалистов в сферах воспитания, культуры, спорта и молодёжной политики из 53 регионов России.

Конкурс включал несколько этапов: выполнение конкурсных заданий, оценку надпрофессиональных компетенций и собеседование. Всего поступило более четырёх тысяч заявок. Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что отобранные 100 специалистов готовы менять систему, брать на себя ответственность и распространять успешные модели в регионах.

Как подчеркнули организаторы, сообщество «Созвездие флагманов образования» объединяет победителей, финалистов и активных участников проекта «Флагманы образования», которые реализуют собственные инициативы, делятся опытом, становятся наставниками и развивают профессиональное сообщество в регионах. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Росмолодёжи.