Псковские журналисты провели медиафорум в лагере «Стремительный»
Журналисты госмедиахолдинга региона по приглашению уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой организовали медиафорум в лагере «Стремительный» сегодня, 11 августа, передаёт корреспондент ПАИ.
Лекции и мастер-классы провели для 80 школьников 14-17 лет. Среди них – участники детского медиафорума Псковской области и конкурса «Губернаторский дневник».
Журналисты рассказывали про информационную безопасность, человеческую и профессиональную капитализацию, «цифровое» лицо, работу в кадре, на радио, фотосъёмку, а также о том, как искать ответы на вопросы, а проблемы превращать в возможности.
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