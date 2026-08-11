Где найти годовой отчёт управляющей организации, объяснили россиянам
Ответ на вопрос, на что именно уходят деньги за содержание жилья, можно найти в годовом отчёте. Управляющая организация отчитывается перед собственниками по единой форме каждый год, рассказали в группе «Госуслуги Дом» в соцсети «ВКонтакте».
Срок публикации отчёта – до 31 марта. Это значит, что все отчёты за 2025 год уже должны быть доступны.
Зачем смотреть годовой отчёт:
- понять, эффективно ли работает ваша УК;
- убедиться, что деньги расходуются по назначению;
- вовремя заметить нестыковки и задать вопросы;
- принять взвешенное решение на общем собрании.
Собственники имеют право знать, на что именно потрачены их средства. Отчёт УК – главный инструмент для контроля и оценки работы управляющей организации. В видеоинструкции показано, как его открыть.
Скачать приложение «Госуслуги Дом», чтобы онлайн решать вопросы, связанные с содержанием дома, можно по ссылке: vk.cc/cR4GCm.
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