Где найти годовой отчёт управляющей организации, объяснили россиянам

12:35, 11 августа 2026, ПАИ

Ответ на вопрос, на что именно уходят деньги за содержание жилья, можно найти в годовом отчёте. Управляющая организация отчитывается перед собственниками по единой форме каждый год, рассказали в группе «Госуслуги Дом» в соцсети «ВКонтакте».

Срок публикации отчёта – до 31 марта. Это значит, что все отчёты за 2025 год уже должны быть доступны.

Зачем смотреть годовой отчёт:

понять, эффективно ли работает ваша УК;

убедиться, что деньги расходуются по назначению;

вовремя заметить нестыковки и задать вопросы;

принять взвешенное решение на общем собрании.

Собственники имеют право знать, на что именно потрачены их средства. Отчёт УК – главный инструмент для контроля и оценки работы управляющей организации. В видеоинструкции показано, как его открыть.

Скачать приложение «Госуслуги Дом», чтобы онлайн решать вопросы, связанные с содержанием дома, можно по ссылке: vk.cc/cR4GCm.