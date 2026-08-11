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Общество

Почти 11 тысяч учеников сядут за школьные парты в Великих Луках 1 сентября

10 954 ученика зачислено в великолукские школы по состоянию на 7 августа. Среди них 830 первоклассников, 1 190 девятиклассников, 445 десятиклассников и 449 одиннадцатиклассников. Но формирование классов ещё не завершено, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: ПАИ

Глава администрации города Андрей Беляев в ответе на запрос редакции газеты подчеркнул, что детей не делят по принципу «иногородний». «Самыми многочисленными образовательными учреждениями стали школа № 13, где учатся 1 022 ученика, и лицей № 11 с 1 017 учениками. На 7 августа самым малочисленным оказался Центр образования – всего 132 обучающихся. Однако в этой школе продолжается формирование контингента», – отметил он.

В Великих Луках работают 17 школ и 19 детских садов. Все образовательные учреждения, кроме детского сада № 21, который сейчас закрыт на капитальный ремонт, откроют свои двери для воспитанников 1 сентября.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября обществознание будут изучать только в 9–11-х классах. При этом количество часов истории увеличится. Программа этого предмета станет единой для всех школ: время изучения и порядок тем менять запрещено.

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