Почти 11 тысяч учеников сядут за школьные парты в Великих Луках 1 сентября

13:58, 11 августа 2026, ПАИ

10 954 ученика зачислено в великолукские школы по состоянию на 7 августа. Среди них 830 первоклассников, 1 190 девятиклассников, 445 десятиклассников и 449 одиннадцатиклассников. Но формирование классов ещё не завершено, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Глава администрации города Андрей Беляев в ответе на запрос редакции газеты подчеркнул, что детей не делят по принципу «иногородний». «Самыми многочисленными образовательными учреждениями стали школа № 13, где учатся 1 022 ученика, и лицей № 11 с 1 017 учениками. На 7 августа самым малочисленным оказался Центр образования – всего 132 обучающихся. Однако в этой школе продолжается формирование контингента», – отметил он.

В Великих Луках работают 17 школ и 19 детских садов. Все образовательные учреждения, кроме детского сада № 21, который сейчас закрыт на капитальный ремонт, откроют свои двери для воспитанников 1 сентября.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября обществознание будут изучать только в 9–11-х классах. При этом количество часов истории увеличится. Программа этого предмета станет единой для всех школ: время изучения и порядок тем менять запрещено.