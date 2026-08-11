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Общество

Общественники и депутаты обсудили благоустройство и обменялись опытом в Плюсском районе

Общественный помощник председателя Законодательного Собрания Псковской области Дмитрий Мельцер совместно с депутатом Псковской городской Думы Антоном Морозом и главой Плюсского муниципального округа Натальей Ивановой посетил несколько населённых пунктов Плюсского района. В ходе рабочей поездки состоялись встречи с активными жителями и представителями территориального общественного самоуправления, обсуждались вопросы благоустройства и поиск эффективных решений. Об этом Дмитрий Мельцер сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Общественники и депутаты обсудили благоустройство и обменялись опытом в Плюсском районе
    Фото: со страницы Дмитрия Мельцера в соцсети «ВКонтакте»
  • Общественники и депутаты обсудили благоустройство и обменялись опытом в Плюсском районе
    Фото: со страницы Дмитрия Мельцера в соцсети «ВКонтакте»
  • Общественники и депутаты обсудили благоустройство и обменялись опытом в Плюсском районе
    Фото: со страницы Дмитрия Мельцера в соцсети «ВКонтакте»
  • Общественники и депутаты обсудили благоустройство и обменялись опытом в Плюсском районе
    Фото: со страницы Дмитрия Мельцера в соцсети «ВКонтакте»
  • Общественники и депутаты обсудили благоустройство и обменялись опытом в Плюсском районе
    Фото: со страницы Дмитрия Мельцера в соцсети «ВКонтакте»
  • Общественники и депутаты обсудили благоустройство и обменялись опытом в Плюсском районе
    Фото: со страницы Дмитрия Мельцера в соцсети «ВКонтакте»

По его словам, особый интерес вызвал формат обмена опытом: в гости к плюсским активистам приехали представители ТОС из Стругокрасненского района, которые поделились наработками и лучшими практиками, рассказали о реализованных проектах.

В деревне Новоселье Плюсского района делегацию встретили члены ТОС «Возрождение». Наталья Иванова вручила местным жительницам благодарственное письмо командира войсковой части за изготовленные маскировочные сети, отправленные на передовую в зону проведения специальной военной операции.

Фото со страницы общественного помощника председателя Законодательного Собрания Псковской области Дмитрия Мельцера в социальной сети «ВКонтакте»

В селе Ляды активисты продемонстрировали новую детскую площадку, построенную по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Местные жители – супруги Погодины – приобрели туи для живой изгороди у игровой зоны. Дмитрий Мельцер и Наталья Иванова присоединились к высадке растений.

Кроме того, участники поездки посетили место захоронения участников Гражданской войны и красных партизан, где установлен памятный знак. В настоящее время там ведётся выпилка деревьев для продолжения ремонта монумента и последующего благоустройства территории.

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