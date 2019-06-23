На предстоящей неделе в Псковской области прогремят грозы

18:50, 23 июня 2019, ПАИ

24 июня в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, местами грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по области: ночью +7 до +12, днем +20 до +25 градусов. Атмосферное давление высокое.

25 июня, во вторник, ожидается переменная облачность. Ночью от +12 до +14, днем воздух прогреется от +21 до +23 градусов, ветер северо-западный.

26 июня, в среду, в течение суток ожидается облачно с прояснениями, ночью местами возможен дождь с грозами. Ночью от +12 до +14, днем термометры покажут +21 до +23 градусов. Будет дуть северо-западный ветер.

27 июня, в четверг, прогнозируются дожди и грозы. Ночью от +12 до +14, днем от +19 до +21 градусов, ветер северо-западный.

28 июня, в пятницу, местами пройдет небольшой дождь. Ночью от +8 до +11, днем от +18 до +20 градусов, ветер северо-западный.

29 июня, в субботу, ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, прогремит гроза. Ночью от +10 до +12, днем от +15 до +17, ветер северо-западный.

30 июня, в воскресенье, в течение суток ожидается облачно с прояснениями. Ночью от +11 до +13, днем от +18 до +20, ветер северо-западный.