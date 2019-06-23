0
15:38
Три объекта культурного наследия отреставрируют в Псковской области
14:06
Фотофакт: В Пскове наносят граффити на стене дома на улице Пушкина
11:53
Псковский губернатор обсудил развитие музея-заповедника «Изборск» с директором учреждения
10:04
Акция «Свеча памяти» прошла у псковского Дома офицеров
20:52
Воспитанники псковского клуба «Юный моряк-подводник» отправились на атомную подлодку
17:01
Где и когда смотреть салют в дни Ганзы в Пскове
16:37
365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон
Еще новости
Общество

На предстоящей неделе в Псковской области прогремят грозы

Фото: Сообщество «Клуб любителей метеорологии»

24 июня в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, местами грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по области: ночью +7 до +12, днем +20 до +25 градусов. Атмосферное давление высокое.

25 июня, во вторник, ожидается переменная облачность. Ночью от +12 до +14, днем воздух прогреется от +21 до +23 градусов, ветер северо-западный.

26 июня, в среду, в течение суток ожидается облачно с прояснениями, ночью местами возможен дождь с грозами. Ночью от +12 до +14, днем термометры покажут +21 до +23 градусов. Будет дуть северо-западный ветер.

27 июня, в четверг, прогнозируются дожди и грозы. Ночью от +12 до +14, днем от +19 до +21 градусов, ветер северо-западный.

28 июня, в пятницу, местами пройдет небольшой дождь. Ночью от +8 до +11, днем от +18 до +20 градусов, ветер северо-западный.

29 июня, в субботу, ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, прогремит гроза. Ночью от +10 до +12, днем от +15 до +17, ветер северо-западный.

30 июня, в воскресенье, в течение суток ожидается облачно с прояснениями. Ночью от +11 до +13, днем от +18 до +20, ветер северо-западный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Три объекта культурного наследия отреставрируют в Псковской области
23 июня 2019
Три объекта культурного наследия отреставрируют в Псковской области
Фотофакт: В Пскове наносят граффити на стене дома на улице Пушкина
23 июня 2019
Фотофакт: В Пскове наносят граффити на стене дома на улице Пушкина
Псковский губернатор обсудил развитие музея-заповедника «Изборск» с директором учреждения
23 июня 2019
Псковский губернатор обсудил развитие музея-заповедника «Изборск» с директором учреждения
Акция «Свеча памяти» прошла у псковского Дома офицеров
23 июня 2019
Акция «Свеча памяти» прошла у псковского Дома офицеров
Воспитанники псковского клуба «Юный моряк-подводник» отправились на атомную подлодку
22 июня 2019
Воспитанники псковского клуба «Юный моряк-подводник» отправились на атомную подлодку
Где и когда смотреть салют в дни Ганзы в Пскове
22 июня 2019
Где и когда смотреть салют в дни Ганзы в Пскове
365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон
22 июня 2019
365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон
Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме
22 июня 2019
Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме

Идет загрузка...