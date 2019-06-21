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Политика

Определился победитель предварительного голосования «Единой России» по довыборам в облсобрание

На фото: Игорь Максимов.

Определился победитель предварительного голосования «Единой России» для выдвижения в депутаты Псковского областного Собрания по округу №2. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, им стал советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов.

Кандидатуру Игоря Максимова поддержали 630 избирателей. Второй участник предварительного голосования, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов набрал 175 голосов. Предварительное голосование «Единой России» рейтинговое, то есть проголосовать псковичи могли как за одного, так и сразу за двух кандидатов, включённых в список.

Всего в партийной процедуре приняли участие 799 избирателей (3,12%). Вакантным кресло в Псковском областном Собрании депутатов стало после сложения полномочий Яном Лузиным.

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