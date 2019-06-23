Объявлен аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Великих Луках

10:30, 24 июня 2019, ПАИ

Объявлен аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Великих Луках на улице Дружбы, 23 корпус 2. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчик - Детско-юношеская спортивная школа №3 «Олимпия». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 24 млн 308 тыс. 620 рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета и казны Псковской области. Они предусмотрены на развитие сети учреждений спортивной направленности, обеспечение их эффективной и безопасной работы, укрепление материально-технической базы по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки» в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Великие Луки» в 2017-2021 годах».

В состав объекта войдут стадион и универсальная игровая площадка. Работы необходимо выполнить до 30 ноября 2019 года.

Проведение аукциона запланировано на 15 июля.