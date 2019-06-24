Наталья Ильина призвала выпускников ПсковГУ не бояться трудностей

13:09, 24 июня 2019, ПАИ

Врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина призвала выпускников, окончивших вуз с отличием, не бояться трудностей. Об этом с торжественного приема выпускников, который проходит в областной администрации 24 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что для ПсковГУ сегодня большой праздник, поскольку на территорию Псковской области приходят инженеры и учителя, дизайнеры и экономисты и так далее. Наталья Ильина выразила благодарность первому заместителю губернатора Псковской области Вере Емельяновой и председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову за то, что они наградили отличников, а также присутствующим работодателям.

«Скажу вам как отличница отличникам – учиться было трудно с той ответственностью, с которой вы сейчас шагаете, – сказала она в обращении к выпускникам. – Вы ставите перед собой большие задачи, и это правильно. Никогда не бойтесь трудностей, ставить задачи и выполняйте их. Сейчас вам нужно думать, что делать дальше».

Наталья Ильина подчеркнула, что воспитать ребенка это самое трудное. «А вы смогли воспитать отличника», – сказала она родителям. Врио ректора ПсковГУ вручила свидетельства «За отличную учёбу» и почётные знаки 71 выпускнику.