Котельную в Опочецком доме-интернате отремонтируют за 1,9 млн рублей

13:22, 24 июня 2019, ПАИ

ООО «Проектно-экспертная мастерская «Тепло и сила» отремонтирует котельную в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Компания предложила наиболее низкую цену на аукционе – более 1,9 млн рублей. При этом начальная максимальная цена контракта составляла более 2 млн рублей. Всего в конкурсе по выбору подрядчика на выполнение ремонтных работ приняли участие две компании.

Подрядчику предстоит демонтировать старые и установить два новых водогрейных котла, работающих на твердом топливе. Также компания изготовит и произведет монтаж газоходов, проведет пусконаладочные работы.

«Старые котлы выработали свой ресурс. Им уже по 13 лет, а срок эксплуатации составляет 10 лет. Замена двух котлов поможет учреждению подготовиться к новому отопительному сезону и пройти его бесперебойно. На работы будут направлены внебюджетные средства», — отметил директор учреждения Анатолий Степанов.

Работы должны быть закончены к 30 августа 2019 года. Гарантийный срок составляет 3 года.