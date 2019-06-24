Забытые мелочи: Какие удивительные вещицы можно было найти в домах жителей Пскова

15:11, 24 июня 2019, ПАИ

Многое из того, что было привычно для жителя Псковской губернии (и не только) в XIX веке, теперь потеряло смысл или утратило первоначальный облик, видоизменившись до неузнаваемости. Но в общем, что в позапрошлом столетии, что в этом веке люди очень похожи. Мелкие бытовые предметы это подтверждают.

В коллекции Псковского музея-заповедника хранятся сотни вещиц, которые как поёт поп-певица Темникова теперь «такие немодные». Среди них — настольный (были ещё и карманные) мужской несессер, принадлежавший герою Отечественной войны 1812 года Николаю Николаевичу Скобельцыну. Несессер, что в переводе с французского означает «необходимый» — небольшой контейнер, сумка или шкатулка для хранения мелких предметов. В специальных отделениях деревянного ящичка, скреплённого металлическими пластинками, размещалось всё, что могло понадобиться мужчине образца XIX века, который считал необходимым следить за собой.

Помимо чернильницы и склянки с песком для просушки чернил, здесь находился флакончик духов с пробковой крышкой, солонка, баночка с пуховкой для пудры, крем. Сюда же владелец поместил расчёску с натуральной щетиной, ножнички, пилку, малюсенький штопор (не для откупоривания бутылок) и щётку для усов, как бы мы сейчас сказали, в travel-формате. Внутри — на откидной крышке — закреплено большое зеркало. Часть предметов этого несессера утрачены, поэтому об их назначении можно только догадываться по форме пазов походной шкатулки.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





















Несессеры современных красавцев и красавиц трансформировалось в практичные матерчатые косметички с несколькими отделениями для невесомых пластиковых баночек (чтобы можно было взять в самолёт). Изменились материалы, но принцип и основной набор, в общем, остался тот же.

На то, что этот походный несессер, изготовленный на заказ в 1840-1850-х гг., принадлежал именно Скобельцыну указывает витая монограмма на крышке лаковой шкатулки - «ННС».

Николай Скобельцын поступил на службу подпрапорщиком в 21 год, участвовал во всех легендарных сражениях Отечественной войны, побывал в Заграничных походах русской армии и вышел в отставку в 67 лет в звании генерал-лейтенанта. Был награждён орденами Святой Анны 2-й и 1-й степени, Святого Владимира 3-й и 2-й степени, Святого Георгия IV класса, Святого Станислава 2-й и 1-й степени, орденом Белого орла. Всё это не мешало Скобельцыну одновременно следить и «за красой ногтей».

Впрочем, этот несессер принадлежал не юному подпрапорщику Скобельцыну, а умудрённому опытом генерал-лейтенанту, который и в зрелом возрасте считал необходимым ухаживать за собой. «Тут надо вспомнить стихотворение Цветаевой, посвящённое генералам 1812 года, в котором автор называла их «очаровательными франтами». Содержание этого несессера как раз свидетельствует о франтовитости героического владельца», - заметила хранительница фонда предметов из дерева Жанна Короткова.

Эту шкатулку знаменитого предка Псковскому музею-заповеднику передал не менее известный потомок, советский архитектор, реставратор, фотохудожник, почётный гражданин Пскова Борис Степанович Скобельцын.

Здесь также хранится не такой наполненный, но от этого не менее прекрасный дамский несессер. Он похож на продолговатый сундучок, инкрустированный костяными и металлическими пластинками и стеклярусом. Внутрь могли помещаться пузырьки с духами, помадами, пудрой, кисточки и пуховки.

Сейчас несессер служит для хранения изящного кожаного кошелька-визитницы. «В нём вполне могли лежать заготовленные записочки, - предполагает заведующая отделом научно-фондовой работы Ольга Васильева. - На балу ведь были определённые симпатии, и владелица этой вещицы могла передать кому-то записку с парой нежных слов».

В коллекции есть и ещё один мини-кошелёк, выполненный из черепахового панциря с перламутровой инкрустацией. Сохранилась даже визитница с «обложкой» из слоновой кости писательницы Маргариты Ямщиковой, известной псковичам и всей России по литературному псевдониму Ал. Алтаев.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова







Компанию несессеру составляет кожаный футляр для хранения дамских перчаток. Эта шкатулка украшена красивейшим тиснением в виде экзотических растений, райских птиц и бабочек. Думаю, современные модницы не отказались бы от такой симпатичной вещицы. Другое дело, что она бы использовалась не для атласных бальных перчаток, а для каких-нибудь резинок Invisibobble, щёточек Luna mini или десятка кисточек для макияжа от Real techniques.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





Среди косметических и модных нужностей есть и ещё один предмет практически первой необходимости — чесалка на длинной деревянной ручке с костяным набалдашником и собственно пятернёй для почёсывания. Такая штука нужна была даме, чтобы незаметно почесать, например, блошиный укус на спине или голове, скрытой под затейливой причёской/париком.

Появлением в повседневном мужском обиходе следующего предмета мы обязаны Христофору Колумбу, точнее члену его команды Родриго де Хересу, который привёз в Европу табак. Для его курения придумано немало приспособлений, и одно из них хранится на витрине в фонде фарфора и стекла. Речь о части расписной фарфоровой трубки с металлической крышечкой. Трубка сохранилась не полностью, не хватает ещё фарфоровых рожек, к которым крепилось фарфоровое утолщение и деревянный мундштук.

Хранительница фонда Наталья Гужева рассказала, что такие трубки назывались егерскими, изготавливали их в Баварии и расписывали охотничьими сюжетами. На этой трубке изображены два оленя. Эти вещицы были популярны в конце XIX — начале XX века.

Здесь же хранится и необычный стеклянный сосуд, вопрос о назначении которого стал головной болью для команды знатоков в телепередаче «Что? Где? Когда?». Попробуйте, не подсматривая, угадать, для чего во второй половине XIX века могли использовать эту пузатую колбу на трёх ножках. Получается?

Не мучайтесь. Это мухоловка. Вроде клейкой ленты из магазина хозтоваров. Чтобы привлечь надоедливых насекомых, на донышко заливали сладкую воду или помещали ложку варенья. Мухи забирались в склянку, а выбраться обратно уже не могли. Часто подобные мухоловки устанавливали в торговых лавках или трактирах. Мухоловки из собрания Псковского музея найдены на чердаке частного дома в Печорском районе.

Необычная на первый взгляд вещица, похожая то ли на музыкальный инструмент, то ли на кухонную воронку для переливания жидкостей хранится в «Золотой кладовой». На самом деле это рожок для кормления младенцев. Он выполнен из серебра, вверху имеется петелька для тесьмы. С тыльной стороны рожок украшен резным цветочным орнаментом и гирляндами с бантами, обрамляющими надпись «Бог милует и питает младенец своя», с лицевой - Распятие. Почему мастер изобразил именно крест с Голгофы — традиционный символ страданий — остаётся только гадать.

В прошлом смертность матерей при родах была чрезвычайно высока, и выкармливать младенцев приходилось искусственно. Пригласить кормилицу могли только обеспеченные семьи, остальным приходилось проявлять изобретательность.

В музеях разных стран встречаются рожки для кормления детей из кожи, дерева, коровьего рога и кости, изготовленные как в Средние века, так и в начале ХХ века. В носик такого рожка вставляли мягкую тряпочку или высушенный сосок коровьего вымени, выдержанный в солёном растворе. Затем в полость рожка наливали молоко, закрывали его пробкой и подвешивали над колыбелькой.

Серебряные рожки часто дарили на рождение детям из состоятельных семей, как, например, сейчас дарят серебряную ложечку «на первый зуб». По словам хранительницы фонда драгоценных металлов Ирины Галицкой, на антикварном рынке такие вещицы встречаются редко и похвастать ими могут далеко не во всех музеях. На аукционах в зависимости от датировки и сохранности серебряные рожки стоят порядка 20 тысяч рублей. Рожок из псковской коллекции изготовлен в Москве в 1819 году матером Гавриилом Устиновым.

В начале XX века рожки сменились стеклянными бутылочками с резиновой соской. Первая стеклянная детская бутылка была запатентована в США в 1841 году Чарльзом Уиндшипом из Массачусетса. Это был сосуд в форме капли со стеклянной трубкой, похожей на современную трубочку для коктейля. К костяной пробке крепились резиновый шланг и соска. Изобретение имело успех, так как ребёнок мог пользоваться поилкой самостоятельно. Однако шланги быстро засорялись, и из-за микробных инфекций дети нередко умирали, поэтому рожок конструкции Уиндшипа вскоре стали называть «бутылкой-убийцей». В 1920-х годах её запретили.

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Записаться на тематическую или обзорную экскурсию и посетить один или сразу несколько фондов Псковского музея-заповедника можно по телефону (8112) 72-70-97. Единственным условием является группа из пяти человек, индивидуальное посещение не предусмотрено. Направляться, как и в случае с «Золотой кладовой», следует прямиком к Дому Масона в Комсомольском переулке, 6.