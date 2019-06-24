0
19:27
Советы для путешествующих с домашним питомцем: Как пересекать границу с кошкой, собакой или попугаем
17:54
В дни Ганзы в Пскове движение по улице Юбилейной организуют по двум полосам
16:27
Четыре перехватывающие парковки будут работать в Ганзейские дни в Пскове
16:03
Организаторы Ганзы обнародовали адреса пунктов пропуска на праздничные площадки
15:22
Ладьи эпохи викингов продемонстрируют в Пскове на Ганзейских днях
15:11
Забытые мелочи: Какие удивительные вещицы можно было найти в домах жителей Пскова
14:35
«Паспорт туриста» выпустили в Пскове к Ганзейским дням
Еще новости
  • Коротко
Общество

Забытые мелочи: Какие удивительные вещицы можно было найти в домах жителей Пскова

Многое из того, что было привычно для жителя Псковской губернии (и не только) в XIX веке, теперь потеряло смысл или утратило первоначальный облик, видоизменившись до неузнаваемости. Но в общем, что в позапрошлом столетии, что в этом веке люди очень похожи. Мелкие бытовые предметы это подтверждают.

В коллекции Псковского музея-заповедника хранятся сотни вещиц, которые как поёт поп-певица Темникова теперь «такие немодные». Среди них — настольный (были ещё и карманные) мужской несессер, принадлежавший герою Отечественной войны 1812 года Николаю Николаевичу Скобельцыну. Несессер, что в переводе с французского означает «необходимый» — небольшой контейнер, сумка или шкатулка для хранения мелких предметов. В специальных отделениях деревянного ящичка, скреплённого металлическими пластинками, размещалось всё, что могло понадобиться мужчине образца XIX века, который считал необходимым следить за собой.

Помимо чернильницы и склянки с песком для просушки чернил, здесь находился флакончик духов с пробковой крышкой, солонка, баночка с пуховкой для пудры, крем. Сюда же владелец поместил расчёску с натуральной щетиной, ножнички, пилку, малюсенький штопор (не для откупоривания бутылок) и щётку для усов, как бы мы сейчас сказали, в travel-формате. Внутри — на откидной крышке — закреплено большое зеркало. Часть предметов этого несессера утрачены, поэтому об их назначении можно только догадываться по форме пазов походной шкатулки.

  • Так выглядел несессер в закрытом виде
    Фото: Дарья Хваткова
  • Владелец мог закрывать шкатулку на замок, ключ от которого до наших дней не сохранился
    Фото: Дарья Хваткова
  • Общий вид открытого несессера
    Фото: Дарья Хваткова
  • Здесь было всё необходимое: ножницы, расчёска для усиков, щётка, склянки с духами, чернилами, песком, солью
    Фото: Дарья Хваткова
  • Каждая вещица укладывалась в выемку подходящей формы
    Фото: Дарья Хваткова
  • Склянки из несессера
    Фото: Дарья Хваткова
  • Ножнички
    Фото: Дарья Хваткова
  • Пуховка для косметической пудры
    Фото: Дарья Хваткова
  • Расчёска для усиков
    Фото: Дарья Хваткова
  • Щётка для волос
    Фото: Дарья Хваткова
  • Баночка из-под чернил
    Фото: Дарья Хваткова

Несессеры современных красавцев и красавиц трансформировалось в практичные матерчатые косметички с несколькими отделениями для невесомых пластиковых баночек (чтобы можно было взять в самолёт). Изменились материалы, но принцип и основной набор, в общем, остался тот же.

На то, что этот походный несессер, изготовленный на заказ в 1840-1850-х гг., принадлежал именно Скобельцыну указывает витая монограмма на крышке лаковой шкатулки - «ННС».

Инициалы Николая Николаевича Скобельцына на крышке его несессера

Николай Скобельцын поступил на службу подпрапорщиком в 21 год, участвовал во всех легендарных сражениях Отечественной войны, побывал в Заграничных походах русской армии и вышел в отставку в 67 лет в звании генерал-лейтенанта. Был награждён орденами Святой Анны 2-й и 1-й степени, Святого Владимира 3-й и 2-й степени, Святого Георгия IV класса, Святого Станислава 2-й и 1-й степени, орденом Белого орла. Всё это не мешало Скобельцыну одновременно следить и «за красой ногтей».

Впрочем, этот несессер принадлежал не юному подпрапорщику Скобельцыну, а умудрённому опытом генерал-лейтенанту, который и в зрелом возрасте считал необходимым ухаживать за собой. «Тут надо вспомнить стихотворение Цветаевой, посвящённое генералам 1812 года, в котором автор называла их «очаровательными франтами». Содержание этого несессера как раз свидетельствует о франтовитости героического владельца», - заметила хранительница фонда предметов из дерева Жанна Короткова.

Эту шкатулку знаменитого предка Псковскому музею-заповеднику передал не менее известный потомок, советский архитектор, реставратор, фотохудожник, почётный гражданин Пскова Борис Степанович Скобельцын.

Здесь также хранится не такой наполненный, но от этого не менее прекрасный дамский несессер. Он похож на продолговатый сундучок, инкрустированный костяными и металлическими пластинками и стеклярусом. Внутрь могли помещаться пузырьки с духами, помадами, пудрой, кисточки и пуховки.

Дамский несессер из коллекции Псковского музея-заповедника

Сейчас несессер служит для хранения изящного кожаного кошелька-визитницы. «В нём вполне могли лежать заготовленные записочки, - предполагает заведующая отделом научно-фондовой работы Ольга Васильева. - На балу ведь были определённые симпатии, и владелица этой вещицы могла передать кому-то записку с парой нежных слов».

Кошелёк для записок/визиток

В коллекции есть и ещё один мини-кошелёк, выполненный из черепахового панциря с перламутровой инкрустацией. Сохранилась даже визитница с «обложкой» из слоновой кости писательницы Маргариты Ямщиковой, известной псковичам и всей России по литературному псевдониму Ал. Алтаев.

  • Черепаховый кошелёк, инкрустированный перламутром
    Фото: Дарья Хваткова
  • Так он выглядел изнутри
    Фото: Дарья Хваткова
  • Визитница с обложкой из слоновой кости
    Фото: Дарья Хваткова
  • Визитка Маргариты Ямщиковой
    Фото: Дарья Хваткова

Компанию несессеру составляет кожаный футляр для хранения дамских перчаток. Эта шкатулка украшена красивейшим тиснением в виде экзотических растений, райских птиц и бабочек. Думаю, современные модницы не отказались бы от такой симпатичной вещицы. Другое дело, что она бы использовалась не для атласных бальных перчаток, а для каких-нибудь резинок Invisibobble, щёточек Luna mini или десятка кисточек для макияжа от Real techniques.

  • Кожаный футляр для перчаток
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кожаный футляр для перчаток
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кожаный футляр для перчаток
    Фото: Дарья Хваткова

Среди косметических и модных нужностей есть и ещё один предмет практически первой необходимости — чесалка на длинной деревянной ручке с костяным набалдашником и собственно пятернёй для почёсывания. Такая штука нужна была даме, чтобы незаметно почесать, например, блошиный укус на спине или голове, скрытой под затейливой причёской/париком.

Палочка-чесалка

Появлением в повседневном мужском обиходе следующего предмета мы обязаны Христофору Колумбу, точнее члену его команды Родриго де Хересу, который привёз в Европу табак. Для его курения придумано немало приспособлений, и одно из них хранится на витрине в фонде фарфора и стекла. Речь о части расписной фарфоровой трубки с металлической крышечкой. Трубка сохранилась не полностью, не хватает ещё фарфоровых рожек, к которым крепилось фарфоровое утолщение и деревянный мундштук.

Часть фарфоровой трубки, в которую засыпался табак

Хранительница фонда Наталья Гужева рассказала, что такие трубки назывались егерскими, изготавливали их в Баварии и расписывали охотничьими сюжетами. На этой трубке изображены два оленя. Эти вещицы были популярны в конце XIX — начале XX века.

Так выглядела собранная егерская трубка. Фото предоставлено Натальей Гужевой

Здесь же хранится и необычный стеклянный сосуд, вопрос о назначении которого стал головной болью для команды знатоков в телепередаче «Что? Где? Когда?». Попробуйте, не подсматривая, угадать, для чего во второй половине XIX века могли использовать эту пузатую колбу на трёх ножках. Получается?

Не мучайтесь. Это мухоловка. Вроде клейкой ленты из магазина хозтоваров. Чтобы привлечь надоедливых насекомых, на донышко заливали сладкую воду или помещали ложку варенья. Мухи забирались в склянку, а выбраться обратно уже не могли. Часто подобные мухоловки устанавливали в торговых лавках или трактирах. Мухоловки из собрания Псковского музея найдены на чердаке частного дома в Печорском районе.

Необычная на первый взгляд вещица, похожая то ли на музыкальный инструмент, то ли на кухонную воронку для переливания жидкостей хранится в «Золотой кладовой». На самом деле это рожок для кормления младенцев. Он выполнен из серебра, вверху имеется петелька для тесьмы. С тыльной стороны рожок украшен резным цветочным орнаментом и гирляндами с бантами, обрамляющими надпись «Бог милует и питает младенец своя», с лицевой - Распятие. Почему мастер изобразил именно крест с Голгофы — традиционный символ страданий — остаётся только гадать.

Серебряный рожок для кормления младенца

В прошлом смертность матерей при родах была чрезвычайно высока, и выкармливать младенцев приходилось искусственно. Пригласить кормилицу могли только обеспеченные семьи, остальным приходилось проявлять изобретательность.

В музеях разных стран встречаются рожки для кормления детей из кожи, дерева, коровьего рога и кости, изготовленные как в Средние века, так и в начале ХХ века. В носик такого рожка вставляли мягкую тряпочку или высушенный сосок коровьего вымени, выдержанный в солёном растворе. Затем в полость рожка наливали молоко, закрывали его пробкой и подвешивали над колыбелькой.

Серебряные рожки часто дарили на рождение детям из состоятельных семей, как, например, сейчас дарят серебряную ложечку «на первый зуб». По словам хранительницы фонда драгоценных металлов Ирины Галицкой, на антикварном рынке такие вещицы встречаются редко и похвастать ими могут далеко не во всех музеях. На аукционах в зависимости от датировки и сохранности серебряные рожки стоят порядка 20 тысяч рублей. Рожок из псковской коллекции изготовлен в Москве в 1819 году матером Гавриилом Устиновым.

Надпись «Бог милует и питает младенец своя»

Изображение Распятия

В начале XX века рожки сменились стеклянными бутылочками с резиновой соской. Первая стеклянная детская бутылка была запатентована в США в 1841 году Чарльзом Уиндшипом из Массачусетса. Это был сосуд в форме капли со стеклянной трубкой, похожей на современную трубочку для коктейля. К костяной пробке крепились резиновый шланг и соска. Изобретение имело успех, так как ребёнок мог пользоваться поилкой самостоятельно. Однако шланги быстро засорялись, и из-за микробных инфекций дети нередко умирали, поэтому рожок конструкции Уиндшипа вскоре стали называть «бутылкой-убийцей». В 1920-х годах её запретили.

***

Записаться на тематическую или обзорную экскурсию и посетить один или сразу несколько фондов Псковского музея-заповедника можно по телефону (8112) 72-70-97. Единственным условием является группа из пяти человек, индивидуальное посещение не предусмотрено. Направляться, как и в случае с «Золотой кладовой», следует прямиком к Дому Масона в Комсомольском переулке, 6.

Ольга Машкарина
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Советы для путешествующих с домашним питомцем: Как пересекать границу с кошкой, собакой или попугаем
24 июня 2019
Советы для путешествующих с домашним питомцем: Как пересекать границу с кошкой, собакой или попугаем
В дни Ганзы в Пскове движение по улице Юбилейной организуют по двум полосам
24 июня 2019
В дни Ганзы в Пскове движение по улице Юбилейной организуют по двум полосам
Четыре перехватывающие парковки будут работать в Ганзейские дни в Пскове
24 июня 2019
Четыре перехватывающие парковки будут работать в Ганзейские дни в Пскове
Организаторы Ганзы обнародовали адреса пунктов пропуска на праздничные площадки
24 июня 2019
Организаторы Ганзы обнародовали адреса пунктов пропуска на праздничные площадки
Ладьи эпохи викингов продемонстрируют в Пскове на Ганзейских днях
24 июня 2019
Ладьи эпохи викингов продемонстрируют в Пскове на Ганзейских днях
«Паспорт туриста» выпустили в Пскове к Ганзейским дням
24 июня 2019
«Паспорт туриста» выпустили в Пскове к Ганзейским дням
1 миллион рублей получит по итогам конкурса лучшее поселение Псковской области
24 июня 2019
1 миллион рублей получит по итогам конкурса лучшее поселение Псковской области
Из-за рекордной жары в регионах России появились невиданные ранее в этих широтах насекомые
24 июня 2019
Из-за рекордной жары в регионах России появились невиданные ранее в этих широтах насекомые

Идет загрузка...