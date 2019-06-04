«Золотая кладовая»: Какие сокровища хранятся в Пскове

19:46, 05 июня 2019, ПАИ

«Золотая кладовая» Псковского музея-заповедника находится неподалёку от основного здания и с 2006 года размещается в доме Масона в Комсомольском переулке, 6. Это практически «Алмазный фонд» по-псковски. В открытом доступе здесь хранятся вещи, выполненные только из драгоценных металлов, часть экспонатов инкрустирована драгоценными камнями. Витрины этого хранения сверкают и переливаются под лампами, просто глаза разбегаются от такого количества красоты на квадратный сантиметр.

Среди экспонатов - предметы церковного назначения из золота и серебра, ювелирные украшения, предметы быта, награды, монеты.

Например, начало коллекции древнерусского серебра в Псковском музее было положено ещё до революции 1917 года, но основную массу музей получил в 1922 году, когда эти вещи изымались из закрывающихся храмов. Сейчас «Золотая кладовая» пополняется в основном археологами, которые находят ценные вещицы во время раскопок. Разумеется, именно сюда поступают драгоценности из псковских кладов. Есть и экспедиционные находки, в 60-70-х годах XX века выкупленные у владельцев. Так в кладовой оказались массивные серебряные украшения народа сето. Драгоценный фонд пополняется также благодаря покупкам или дарам. Это касается небольшой части коллекции, потому что покупать такие вещи, разумеется, дорого, а благотворителей, готовых расстаться с драгоценностями, немного. При этом человек, подаривший что-либо музею, оставляет память о себе навек: его имя обязательно упоминается во время каждой экскурсии.

В основной своей массе здешние сокровища датируются XVI-XX веком, но на витрине есть и украшения XII века. Мы как-то уже и не обращаем внимания на подобные «мелочи»: «подумаешь, двенадцатый век». Но только представьте, что, к примеру, в 1103 году, такая же как вы псковичка носила вот эти височные кольца из серебра. Не укладывается как-то в голове, что девять веков назад на берегах Великой и Псковы тоже кипела жизнь, правда? А сейчас вон дети на роликах катаются, спортсмены с беспроводными наушниками бегают.

По словам хранительницы фонда драгоценных металлов Ирины Галицкой, открытая выставка таких вещей пока нетипична для российских музеев. «Первым к этому пришёл Эрмитаж, но тенденция общемировая, потому что ни у одного музея, даже самого крупного, не хватает площадей, чтобы показать всё, что он хранит», - пояснила сотрудник музея.

Сейчас в коллекции Псковского музея-заповедника порядка 45 тысяч (!) предметов, которые могли бы стать экспонатами «Золотой кладовой», однако в силу ограниченных площадей посетители наблюдают лишь 4 тысячи 81 экспонат. Всё остальное находится в закрытых подвалах и сейфах, и доступ к этим сокровищам могут получить лишь специалисты, и то после определённых бюрократических процедур. Ничего не могу поделать, но аналогия с Кощеем, который чахнет над златом, напрашивается сама. Поэтому каждый, кому посчастливится попасть в «Золотую кладовую», может считать себя посвящённым в тайну.

Но просто купить билет и пройти одному «поглазеть на витрины» не получится. В «Золотую кладовую» можно попасть только в составе группы от 5 до 15 человек, и только после предварительного заказа экскурсии, которую проведёт один из хранителей Псковского музея-заповедника. Запись производится по двум телефонам 72-70-97 (непосредственно «Золотая кладовая») и 66-33-11 (экскурсионный отдел). Экскурсию можно заказать не только в будние дни с 9:00 до 18:00, но и по субботам. Ближайшие сборные экскурсии состоятся 15, 22 и 29 июня в 16:00.

Обзорная экскурсия занимает порядка полутора часов и стоит 450 рублей с каждого участника группы. Льготы предусмотрены для школьников, студентов, пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Фотографирование обойдётся в дополнительные 100 рублей. Руководство музея также приняло решение о возможности посещения кладовой индивидуальными туристами. Персональная экскурсия обойдётся в 2 тысячи рублей.

На вопрос о стоимости коллекции «Золотой кладовой» Ирина Галицкая ответила, что определить точную и даже приблизительную сумму не представляется возможным. И дело не в красивых фразах о «бесценных древностях», цена есть даже у них. «Рыночная стоимость рассчитывается из аукционных цен, которые не фиксированы и зависят от конъюнктуры и от того, сколько готов заплатить тот или иной покупатель. Плюс есть рыночная стоимость грамма золота и серебра. В общем, это неопределимая цифра, но она совершенно точно очень велика», - уточнила Ирина Галицкая.

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Вы удивитесь, но в числе драгоценностей за стеклом хранятся не только брошка с бриллиантами и сапфировая подвеска, но и украшения из человеческих волос. Причём их наличие в коллекции музея - это настоящая редкость и большая удача, потому что, как правило, подобные изделия плохо сохраняются. «В Америке таких вещей много. Недавно даже целый музей открыли», - рассказала Ирина Галицкая.

Псковские волосяные украшения начала XIX века дошли до наших дней в целости только благодаря золотым застёжкам.

Украшения из волос, впервые вошедшие в моду в конце XVIII века, как правило, имели мемориальный характер и были чрезвычайно популярны в начале XIX века. В конце восемнадцатого столетия журнал «Вестник моды» упоминал, что именно вещицы из волос «приличны всякому возрасту и единственно допустимы во время траура». Впрочем, такие украшения - необязательно память об умершем, но ещё и символ любви и дружбы, потому что они позволяют постоянно носить при себе частицу любимого человека. Сейчас мода на такие украшения вызывает неоднозначные ощущения.

В Пскове можно увидеть пару браслетов и несколько ожерелий из волос. Один из браслетов сплетён из русых и седых прядей. Плетение завершается золотыми прямоугольными наконечниками с петлями на каждом. Застёжки утрачены. Второй браслет сплетён на очень тонкую, едва ли не детскую руку, состоит из семи волосяных шнуров, заплетённых косичкой в три пряди. Концы закреплены в прямоугольных золотых застёжках с гравированным геометрическим орнаментом. На застёжке с одной стороны видны инициалы, выполненные прописными буквами немецкого алфавита «СS (?)», с другой выгравирована дата «11-е Mart 1818». Такие украшения дарили родственникам, друзьям и возлюбленным.

Волосяное ожерелье с крохотным золотым сердечком-привеской по центру сплетено из тёмно-русых волос в виде двух ажурных цепей. На концах - две плоские пуговицы и одна сохранившаяся петелька, к которым, вероятно, крепились застежки или завязки.

Теперь поближе рассмотрим серебряный с позолотой дискос XVI века [в переводе с греческого - «круглое блюдо»] - сосуд, используемый во время литургии при совершении таинства Евхаристии.

Откуда дискос появился в фондах Псковского музея неизвестно, так как книги, в которых регистрируется поступивший предмет и по возможности указывается его происхождение, попросту пропали. Их искали и немцы, которые распоряжались музеем в годы оккупации, после войны искали сотрудники музея. Всё без толку. Остался лишь фрагмент книги 1937 года и книга 1945 года, которую завели сразу после возвращения коллекции из эвакуации в Советск Кировской области. Именно поэтому не всегда представляется возможным определить, откуда поступили те или иные вещи.

В центре блюда изображена сцена Евхаристии [по-другому — причастие — таинство, которое заключается в освящении хлеба и вина и последующем их употреблении]. Здесь можно разглядеть фигуру Христа под навесом (киворием). Христос изображен дважды – он даёт подходящим к нему ученикам хлеб (слева) и вино (справа). Вся сцена вписана в круг в виде полосы орнамента, который состоит из S-образно вьющегося стебля с двумя трилистниками посередине и стилизованного многолепесткового цветка на концах.

По широкому борту виднеется надпись на позолоченном фоне: «Приимите ядите се есть тело мое за вы ломимое во оставление грехов подобнее и чаша пиите от нея вси се есть кровь моя нового завета».

На самой верхней полке стеклянной витрины располагается стек для верховой езды, изготовленный в 60-е годы XIX века. Необычное серебряное навершие стека выполнено в виде изящной головы зайца. Глаза лесного зверька изготовлены из рубина и синтетического корунда, страшно дорогого, так как в то время технологии выращивания этих искусственных камней только-только появлялись. По-видимому, владелец стека был настоящим щёголем.

Ниже на золотой кольцеобразной накладке виднеется мелкий растительный орнамент в технике чеканки и канфарения. Под кольцом серебряная пластина с датой 5 августа 1867 года и гравировкой на немецком языке: «Лурия своему наезднику, стипль-чез (скачки с препятствиями) в Данциге 5 августа 1867 года». Трость оплетена шнуром, который закреплён медным наконечником.

Немного ниже на той же витрине сверкает позолотой 35-сантиметровое серебряное блюдо с гербом Псковской губернии, которое происходит ещё из довоенного хранения Псковского музея-заповедника. Оно относится к 1787 году, когда Екатерина II путешествовала в присоединённый князем Потёмкиным Крым. До 1922 года блюдо, поднесённое Порховским городским обществом императрице, хранилось в Троицком соборе Порхова.

В зеркале блюда по окружности вокруг герба нанесена гравировка: «Осенениемъ небесъ утверждениемъ Вторыя Екатерины». По краю зеркала блюда выгравировано: «Всемилостивейшей государыни императрицы Екатерины Вторыя премудрыя матери отечества во время ея величества благоволительнаго черезъ Псковское наместничество шествия насемъ поднесено отъ Псковскаго градскаго общества хлебъ и соль въ 1787 году».

Екатерина II много ездила по России, и трижды её маршрут проходил по территории Псковской губернии. Каждый раз пребывание императрицы сопровождалось рассмотрением дел, пожалованиями крупных сумм на городские нужды. По повелению Екатерины II, например, были пожалованы деньги на городскую школу в Порхове, на закладку домов для местных бедняков, на строительство соборной церкви, богадельне и монастырям.

Как обставлялись визиты императрицы можно узнать из документов, в которых псковский генерал-губернатор Яков Сиверс и правитель псковского наместничесва Павел Мансуров описывают пребывание императрицы в Пскове:

«1780 года мая 14 дня. Ее Императорское Величество по полуночи в 10 часов изволила в препровождении правящего должность государева наместника, губернатора и свиты Ее Величества кавалеров и дам, так же присутствующих сего города и собравшегося многочисленного благородного обоего пола общества, прибыв в здешний Троицкий кафедральный собор, где благоволила слушать литургию, по окончании оной преосвященейший Иннокентий Псковский и Рижский сказывал приличную на сей достопамятный случай проповедь. Потом пет благодарственный молебен и при восклицании многолетия производилась с крепости пушечная пальба изо ста одной пушки, а по окончании молебна все духовенство допущены к руке. […] По прибытии Ее Императорского Величества во дворец все здешних присутственных мест председатели и главноприсутствующие удостоены были поднести каждый о своем месте: сколько решенных и нерешенных дел. […] К тому приглашены были все кавалеры и присутствующие здешнего города до 7 класса. При питии за здравие Ее Императорского Величества и их Императорских высочеств производилась пушечная пальба, и в тот день весь город был иллюминирован».

Серебряные вотивные подвески в виде частей тела и человеческих органов. Их название происходит от латинского слова votivus — «посвящённый богам». Это ни в коем случае не украшения. Такие подвески происходят из языческой традиции — подносить подарки богам и просить помощи в исцелении больного органа. На бытовом уровне традиция перешла в римское христианство, и в католических странах этот обычай существует до сих пор. В современных костёлах есть даже специальные места для крепления таких подвесок под изображениями или скульптурами почитаемых святых. На некоторых подвесках даже выгравировано имя просящего, чтобы святой «не забыл» о болящем среди многочисленных просьб всех остальных.

В православии подобная традиция встречается редко, поэтому у этих вещиц нет специального русского названия. В небольших количествах археологи находят такие подвески в Пскове, Ярославле, Архангельске. «Псков в этом списке может быть потому, что до революции значительный процент населения города исповедовал католицизм», - пояснила Ирина Галицкая.

Все вотивные подвески, которые хранятся в «Золотой кладовой», происходят из довоенной коллекции музея, поэтому откуда они появились в фондах, понять невозможно (причина пояснялась выше). На некоторых подвесках имеются петербургские клейма, а часть явно изготовлены кустарным способом, возможно, непосредственно в Пскове.

В следующих публикациях заочная экскурсия по «Золотой кладовой» продолжится, и читатели Псковского агентства информации узнают историю ещё пяти драгоценностей.