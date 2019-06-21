Псковский бизнес попросил пересмотреть нормативы Горводоканала за сверхнормативные сбросы

13:46, 24 июня 2019, ПАИ

Представители псковского бизнес-сообщества попросили пересмотреть нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, применяемых Горводоканалом для взыскания платы за сверхнормативные сбросы сточных вод. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Рабочее совещание прошло под председательством и. п. главы города Пскова Елены Полонской. Присутствовали заместитель главы администрации города Елена Жгут, директор МП города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин, руководители предприятий Пскова и Псковского района.

Предприниматели пояснили, что действующие нормативы были утверждены постановлением Псковской городской Думы в 2003 году и требуют пересмотра, потому что исполнять их невозможно. По словам бизнесменов, Горводоканал в полном соответствии с законом регулярно выставляет предприятиям большие счета за сверхнормативные сбросы.

«Все это создает серьезную дополнительную финансовую нагрузку на промышленный сектор, что может привести к крайне негативным последствиям. Поэтому мы и обратились к вам в поисках компромисса - с тем, чтобы были учтены и интересы промышленников», - отметил представитель племрепродуктора «Назия».

Елена Полонская поручила директору МП г. Пскова «Горводоканал» предварительно рассчитать новые нормативы и предложила вернуться к обсуждению данного вопроса еще раз, чтобы осенью вынести его на рассмотрение Псковской городской Думы.