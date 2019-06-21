В Курске полицейский стрельбой из пистолета отгонял детей от своей машины

14:42, 24 июня 2019, ПАИ

В Курсе сотрудник полиции отгонял детей от своего автомобиля стрельбой из пистолета, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК по Курской области.

Инцидент произошёл на одной из улиц города. По данным следствия, мужчина угрожал детям травматическим пистолетом из-за того, что они попали футбольным мячом по его машине. При этом полицейский произвел один выстрел из пистолета в воздух.

Региональное управление СК по Курской области начало проверку по факту стрельбы полицейским. Правоохранительные органы изъяли у мужчины травматический пистолет, из которого он стрелял.