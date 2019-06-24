«Паспорт туриста» выпустили в Пскове к Ганзейским дням

14:35, 24 июня 2019, ПАИ

Удивительный сборник полезных материалов «Паспорт туриста» издан Медиахолдингом Псковской области к Ганзейским дням Нового времени. Это издание регулярно выпускается в Пскове, в него входят исторические справки о городе и его окрестностях, информация о достопримечательностях и туристических маршрутах, данные о гостиницах, кафе и ресторанах, о службах такси. Одним словом, все то, что так важно для гостей, приезжающих на отдых или в рамках деловой поездки в Пскове.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

















Новый выпуск существенно отличается от своих предшественников. Он составлен на двух языках — русском и английском. Общий объем полос — 162. А все потому, что он специально подготовлен к Ганзейским дням Нового времени. Именно поэтому в сборник вошла программа мероприятий и схема праздничных площадок.

Гости Пскова смогут найти в материалах «Паспорта туриста» полезные телефоны и адреса экстренных и справочных служб.

Кроме того, они найдут карту основных достопримечательностей города и узнают о десяти вещах, которые непременно нужно сделать в Пскове.

«Паспорт туриста» будут бесплатно распространять через в Информационно-туристическом центре Пскова, в гостиницах и кафе.