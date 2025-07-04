О состоянии спасённой в Пскове выдры рассказали зоозащитники

11:16, 04 июля 2025, ПАИ

О состоянии детёныша выдры по кличке Барни, которого спасли в Пскове, рассказали ПАИ на подворье «Птичий дворик».

«Барни начал играть потихоньку, растёт, отъедается. Принимает приветы и комплименты», – отметили в организации.

Напомним, изначально детёныш, оказавшийся самцом, проявлял агрессию: рычал, фырчал и кусал человека, который его вылавливал, повредил ему руки.

К 16 июня он начал адаптироваться. Под присмотром сотрудницы начал принимать пищу, позволяет себя купать, вытирать, брать на руки и чесать живот.

Позже он начал адаптироваться к обстановке. 26 июня в «Птичем дворике» заявили, что животное хорошо питается, ходит купаться и справляет нужду в одном и том же месте.