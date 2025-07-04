Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Северо-Запад является сельскохозяйственным регионом – псковский эксперт

Северо-Запад является сельскохозяйственным регионом, заявила исполнительный директор ООО «Тригорское» Евгения Лихачева во время круглого стола на тему «Импортозамещение нулевого цикла. Развитие отечественной селекции и генетики в растениеводстве. Перспективы замены импортного материала отечественным» в медиацентре ПАИ.

Евгения Лихачева. Фото: ПАИ

«Уже давно момент того, что Северо-Запад не является сельскохозяйственным регионом, исчез. Он является сельскохозяйственным регионом», – отметила Евгения Лихачева.

Фото: ПАИ

Она уточнила, что появились инвесторы, которые активно вкладывают свои средства в то, чтобы развивалось сельское хозяйство на Северо-Западе, и это получается.

«Мы являемся одним из крупнейших поставщиков масличной продукции. Вторые по России. Причём очень хорошего качества выращивается рапс. Здесь ещё погода, конечно, очень важна», – подчеркнула Евгения Лихачева.

Ранее министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов отметил, что регион серьёзно зарабатывает на рапсе.

Напомним, что эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в Пскове в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Со всеми новостями о фестивале можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июля 2025

Северо-Запад является сельскохозяйственным регионом – псковский эксперт
04 июля 2025

На эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове установят рекорд
04 июля 2025

О состоянии спасённой в Пскове выдры рассказали зоозащитники
04 июля 2025

Лариса Яловик: Хороший сорт – основа технологии любой культуры
04 июля 2025

Газопровод построили для догазификации печорской деревни Печки
04 июля 2025

Сегодня радиостанция «Серебряный дождь» отмечает 30-летие
04 июля 2025

Энергетики в Псковской области продолжают работать в режиме повышенной готовности
04 июля 2025

Реставраторы представили образцы выкраски лепнины декора храма в Порховском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...