6-летний ребёнок пострадал в ДТП в Себежском районе

15:56, 24 июня 2019, ПАИ

В Себежском районе на 56-ом километре автомобильной дороги Опочка — Дубровка — граница с Белоруссией произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 6-летний ребёнок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 21 июня в 11:30. 48-летняя женщина за рулем автомобиля SUV T11 Vortex Tingo наехала на обочину. После этого машину занесло, водитель не справилмя с управлением, Машина слетела в левый кювет по ходу движения и опрокинулась. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля — 26-летняя девушка и 6-летний мальчик. Они обратились за медицинской помощью.

Также в этот день произошло дорожно-транспортное происшествие в Островском районе на 339-ом километре автомобильной дороги Санкт-Петербург — Невель. 65-летний водитель автомобиля СеАЗ–1111302 выбрал небезопасную скорость движения и врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля – 32-летний мужчина и 45-летняя женщина. При разбирательствах выяснилось, что уже после ДТП водитель автомобиля употребил спиртное.

Всего в Псковской области за 21 июня произошли 2 ДТП. В них пострадали 4 человека.