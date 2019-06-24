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Общество

Ремонт дороги «Псков — Ваулино — Торошино» начат в Псковском районе

Фото с pskov.ru

Ремонт дороги «Псков — Ваулино — Торошино» начат подрядчиком в Псковском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области,  работы проводит «Псковавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяжённость участка  - 10,7 км.

Подрядчик приступил к расчитке обочин и устройству оснований для новых автобусных остановок. Затем дорожники заменят изношенный асфальт, отремонтируют тротуары, заменят водопропускные трубы, отремонтируют мост через реку Торошинка.

В рамках нацпроекта в Пскове проводится ремонт улицы Юбилейной, уже произведен ремонт на участках улиц Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда. В Псковском районе также отремонтируют Гдовскую трассу. На дорогах региона появятся 50 новых радаров и комплекс фиксации нарушения при проезде перекрестка.

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