Ремонт дороги «Псков — Ваулино — Торошино» начат в Псковском районе
Ремонт дороги «Псков — Ваулино — Торошино» начат подрядчиком в Псковском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, работы проводит «Псковавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяжённость участка - 10,7 км.
Подрядчик приступил к расчитке обочин и устройству оснований для новых автобусных остановок. Затем дорожники заменят изношенный асфальт, отремонтируют тротуары, заменят водопропускные трубы, отремонтируют мост через реку Торошинка.
В рамках нацпроекта в Пскове проводится ремонт улицы Юбилейной, уже произведен ремонт на участках улиц Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда. В Псковском районе также отремонтируют Гдовскую трассу. На дорогах региона появятся 50 новых радаров и комплекс фиксации нарушения при проезде перекрестка.