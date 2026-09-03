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Общество

Качество дорог и объектов благоустройства проконтролировал Михаил Ведерников в Новосокольническом округе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил с рабочим визитом Новосокольнический муниципальный округ. В составе рабочей группы в поездке также приняли участие председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, глава Новосокольнического муниципального округа Виктор Новиков, депутаты регионального Законодательного Собрания Андрей Козлов и Олег Савельев и руководители профильных ведомств. Об этом пишет районная газета «Новосокольнический край».

  • Рабочий выезд губернатора Михаила Ведерникова в Новосокольнический округ
    Фото: газета «Новосокольнический край»
  • Рабочий выезд губернатора Михаила Ведерникова в Новосокольнический округ
    Фото: газета «Новосокольнический край»
  • Рабочий выезд губернатора Михаила Ведерникова в Новосокольнический округ
    Фото: газета «Новосокольнический край»
  • Рабочий выезд губернатора Михаила Ведерникова в Новосокольнический округ
    Фото: газета «Новосокольнический край»
  • Рабочий выезд губернатора Михаила Ведерникова в Новосокольнический округ
    Фото: газета «Новосокольнический край»
  • Рабочий выезд губернатора Михаила Ведерникова в Новосокольнический округ
    Фото: газета «Новосокольнический край»
  • Рабочий выезд губернатора Михаила Ведерникова в Новосокольнический округ
    Фото: газета «Новосокольнический край»

В ходе визита глава региона проинспектировал ключевые объекты дорожной и социальной инфраструктуры и оценил ход реализации проектов формирования комфортной городской среды.

Первым объектом осмотра стала улица Ленинская. Губернатор оценил качество выполненных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия и устранению дефектов проезжей части. Особое внимание в рамках обеспечения безопасности дорожного движения было уделено организации пешеходных зон: на участке от дома № 47 до пересечения с улицей Партизанской обустроена современная пешеходная инфраструктура.

Далее рабочая группа осмотрела участок автомобильной дороги регионального значения Великие Луки – Новосокольники», на котором продолжаются ремонтные работы. Представитель подрядной организации ООО «ДСУ-2» доложил, что ремонт идёт в соответствии с утверждённым графиком: плановый срок сдачи объекта – конец сентября.

Глава региона осмотрел Заречный парк, введённый в эксплуатацию в сентябре 2025 года. Как проинформировал Виктор Новиков, данный объект стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек включительно».

Финальной точкой маршрута стала общественная территория на пересечении улиц Загородной и Октябрьской. Проект благоустройства въездной зоны в город был реализован по итогам рейтингового голосования граждан в 2025 году. Жители округа активно поддержали инициативу и приняли непосредственное участие в формировании концепции пространства.

Глава округа Виктор Новиков отметил, что развитие данной территории будет продолжено. При дальнейшем благоустройстве планируется активное вовлечение ресурсов территориальных общественных самоуправлений (ТОС), действующих в этом микрорайоне.

Ранее сообщалось, что объекты благоустройства общественных пространств в Невельском районе осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 3 сентября.

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