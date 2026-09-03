В медорганизации Псковской области стали реже обращаться по поводу укусов клещей

20:20, 03 сентября 2026, ПАИ

За неделю с 24 по 30 августа в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратилось 79 человек, в том числе 22 ребёнка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

По данным Роспотребнадзора на 31 августа, с начала сезона зарегистрировано 2 058 обращений по поводу присасывания клещей – на 45,7 % меньше среднемноголетних значений. Годом ранее за тот же период к врачам обратился 3 021 человек. На долю детей приходится 599 обращений, что на 34,4 % ниже многолетних показателей (за основу взяты данные 2014–2025 годов без учёта ковидных 2020–2021 годов).

Первый случай присасывания клеща в этом году зафиксирован 15 марта – на пять дней позже, чем в 2025-м (10 марта). Чаще всего клещи присасывались на придомовых участках в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

С начала сезона лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и медицинских организаций исследовали 2 535 клещей, 1 969 из них снятых с людей, 566 – с объектов окружающей среды. Среди выявленных у клещей инфекций, опасных для человека, доля клещевого вирусного энцефалита составила 0,10 % (2 из 2 058), иксодового клещевого боррелиоза – 28,09 % (553 из 2 058), моноцитарного эрлихиоза человека – 2,23 % (44 из 2 058), гранулоцитарного анаплазмоза человека – 1,93 % (38 из 2 058).

По итогам сезона диагностировано два случая клещевого вирусного энцефалита и 16 случаев клещевого иксодового боррелиоза, в том числе у трёх детей.

В январе – июле 2026 года против клещевого вирусного энцефалита вакцинировалось 4 695 человек, в том числе 283 ребёнка, ревакцинировалось 3 285 человек, в том числе 257 детей.

В Пскове и Великих Луках продолжают работать пункты приёма и исследования клещей на заражённость возбудителями клещевых инфекций.

Ранее сообщалось, что у укушенного клещом псковича выявили опасный хантавирус.