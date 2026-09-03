Борис Елкин обсудил с жителями округа № 8 в Пскове волнующие их вопросы

19:16, 03 сентября 2026, ПАИ

Глава города Борис Елкин совместно с депутатом Псковской городской Думы Натальей Юрченко провёл выездной осмотр ключевых точек округа № 8, чтобы оценить ход благоустройства и обсудить вопросы, волнующие местных жителей.

Старт маршрута начался с улицы Народной, 1. Здесь осмотрели территорию, где активисты ТОС добились успеха: в этом году они победили в областном и городском конкурсах проектов и привлекли порядка двух миллионов рублей на благоустройство двора.

«В этом году заменим старые камеры видеонаблюдения и установим детскую площадку. В планах ТОС – обустроить входные группы, зону отдыха и воркаут‑площадку. И всё это реально воплотить в жизнь благодаря инициативе самих горожан!» – отметил Борис Елкин в своём канале в MAX.

Жители округа также подняли вопрос об организации движения возле перехода к школе – эта проблема взята в работу.

Отдельное внимание было уделено непростой ситуации с канализационной насосной станцией на улице Народной, 15. Как пояснил Борис Елкин, станция изначально не соответствовала необходимым требованиям, а впоследствии была фактически брошена и не передана городу. Кроме того, объект расположен на территории другого дома и не выделен как отдельный, из‑за чего возникают сложности с подготовкой проекта и проведением работ.

Сейчас горводоканал ежедневно проводит очистку станции и уже приобрёл более мощный насос – его установят до конца года, чтобы снизить нагрузку.

«На следующей неделе организую совещание с горводоканалом, чтобы выработать решение по данному вопросу», – пообещал глава города.

Далее маршрут продолжился на улице Коммунальной, 32 – здесь участники выезда посетили территорию ТОС «К32». Это ТОС – одно из первых в округе, и в этом году оно также стало победителем городского конкурса. По проекту здесь появятся видеонаблюдение и зона отдыха рядом с детской площадкой. В дальнейших планах – обустроить дорожку возле садика, решить проблему подтопления дороги и установить освещение.

На улице Коммунальной, 20 также оценили результаты работы ТОС: в этом году оно выиграло два конкурса. Уже удалось отремонтировать входные группы и установить в подъездах новые почтовые ящики. В ходе общения с активистами обсудили возможности обустройства стоянки и асфальтирования территории по проектам ТОС.

Завершился выезд возле торгового центра «Магеллан». Тема сноса здания и дальнейшего благоустройства территории остаётся одной из самых обсуждаемых у жителей. По словам Бориса Елкина, планы благоустройства намечены на следующий год.

«Территория логично продолжит зону рядом с домом № 41. Это будут пешеходная часть, газон с деревьями и парковочные места», – отметил Борис Елкин.

Подводя итоги выезда, глава города отметил высокую вовлечённость жителей округа: «Приятно видеть, насколько активны жители округа. Понимаю, что не всегда верится, будто получится что‑то изменить, но примеры ТОС города доказывают: когда люди объединяются, даже самые сложные задачи становятся по силам. Каждый выигранный конкурс, каждая обустроенная площадка – это результат вашей инициативы и неравнодушия. Вместе делаем город лучше!»

Ранее сообщалось, что в Пскове в сквере возле гостиницы «Рижская» завершили высадку десяти крупномерных лип.