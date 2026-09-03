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Общество

Акция «Свеча памяти» прошла в муниципалитетах Псковской области

В муниципалитетах Псковской области сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, прошли памятные мероприятия, посвящённые трагическим событиям 2004 года в Беслане. Так, всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в Опочке и Стругах Красных.

Фото из канала Юрия Ильина в MAX

В парке Победы в Опочке эту акцию провели юнармейцы‑курсанты из военно‑патриотического клуба «Беркут».

«Акция «Свеча памяти», которую провели ребята из «Беркута», – это важный шаг к сохранению исторической памяти. Такие мероприятия помогают осознать ценность мира и подчеркнуть, что противодействие терроризму – общая задача государства и общества. Пусть память о невинных жертвах всегда живёт в наших сердцах», – отметил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём канале в MAX.

  • Памятные мероприятия в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Памятные мероприятия в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Памятные мероприятия в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Памятные мероприятия в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»

Памятный митинг также прошёл в Стругах Красных возле памятника детям войны. В мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации округа Сергей Андреев, председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева, председатель первичной ветеранской организации воинов‑афганцев Анатолий Банаев, ветераны, сотрудники администрации, учреждений культуры, воспитанники Дома детского творчества и волонтёры отряда «Заря». Участники митинга почтили память погибших минутой молчания, зажгли свечи и возложили цветы к памятнику, пишет районная газета «Струги».

Напомним, 1 сентября 2004 года боевики захватили школу № 1 в Беслане: в момент трагедии в здании находилось более 1 100 человек – дети, родители и учителя. Заложников удерживали почти трое суток в невыносимых условиях, а 3 сентября прогремели взрывы и начался штурм. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

В память о жертвах теракта псковичи выпустили в небо белые шары.

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