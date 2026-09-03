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Общество

Как распознавать экстремистский контент, рассказали первокурсникам ПсковГУ

Помощник начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области Александр Зуев провёл просветительское мероприятие для первокурсников Псковского государственного университет сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото здесь и далее предоставлены организаторами

Тема встречи – «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в Российской Федерации». Цель мероприятия – сформировать у молодёжи навыки безопасного поведения в информационной среде и повысить осведомлённость о рисках вовлечения в деструктивную деятельность.

Александр Зуев в ходе устной лекции с презентацией разъяснил, как распознавать экстремистский контент и не становиться инструментом пропаганды, а также акцентировал внимание на важности критического мышления и проверки источников: например, на том, что необдуманный репост может нести не только социальные, но и правовые последствия. Наглядные материалы помогли структурировать ключевые тезисы и сделать информацию доступнее для студентов.

По завершении выступления Александр Зуев ответил на вопросы аудитории. Первокурсники интересовались, как реагировать на подозрительный контент и куда обращаться при столкновении с призывами экстремистского характера. Высокая вовлечённость студентов подтвердила актуальность темы.

Ранее сообщалось, что в рамках всероссийского проекта «Информ УИК» председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов провёл встречу со студентами первого и второго курсов Псковского государственного университета.

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