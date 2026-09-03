Алексей Наумец и Александр Козловский пообщались с жителями Себежского округа

20:41, 03 сентября 2026, ПАИ

Встреча местных жителей с представителями власти и общественных организаций прошла в Доме культуры в посёлке Идрица Себежского района сегодня, 3 сентября. В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Александр Козловский, сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец и координатор фонда «Защитники Отечества» в Себежском районе Дарья Козьякова. Об этом пишет районная газета «Призыв».

На встрече выступающие рассказали о своей деятельности и ответили на вопросы идричан. В центре внимания оказался широкий круг насущных тем: состояние жилищно‑коммунального хозяйства, ремонт дорог, организация досуга для детей, работа ТОС и волонтёрских инициатив, уход за памятниками, вопросы здравоохранения и социальной защиты. Кроме того, участники обсудили голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и поздравления пожилых жителей посёлка.

Все озвученные на встрече вопросы взяты в работу.

Отдельной темой стало признание вклада местных жителей в поддержку бойцов: идричанам выразили особую благодарность за помощь фронту.

Ранее сообщалось, что Псковский район с рабочей поездкой посетили Александр Козловский и Алексей Наумец.