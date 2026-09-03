В Новосокольниках пустырь преобразился в городской парк благодаря нацпроекту

19:55, 03 сентября 2026, ПАИ

Михаил Ведерников вместе с председателем Законодательного Собрания Псковской области Александром Котовым, депутатом Законодательного Собрания Псковской области Андреем Козловым и другими официальными лицами оценил, как пустырь усилиями местных властей и жителей превратился в парк Заречный. Работы проведены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в президентский национальный проект «Инфраструктура для жизни», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Напомним, глава региона прибыл в четверг, 3 сентября, в рамках рабочего выезда на юг области.

Глава Новосокольнического муниципального округа Виктор Новиков рассказал об этапах преображения общественного пространства. Сначала по итогам народного голосования для благоустройства была выбрана небольшая территория около школы. Участок очистили от аварийных деревьев и валежника, провели дренажные работы, озеленение и устройство части пешеходных дорожек.

Затем проект был масштабирован на весь парк: территория победила на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В ходе реализации инициативы на средства федерального бюджета в размере свыше 70 миллионов рублей проведены работы по планировке, укреплению береговой линии, устройству покрытий. Общественное пространство украсили различные малые архитектурные формы, мостки и террасы. В парке установлено детское игровое и спортивное оборудование, проведено озеленение. Территория ограждена и оснащена системой видеонаблюдения и навигационными стендами.

Парк примыкает к скверу, в котором расположен памятник советскому снайперу, Герою Советского Союза Алие Молдагуловой.

Михаил Ведерников обратил внимание на масштаб проведённых работ и на комплексный подход жителей к развитию территорий посёлка.

В Новосокольниках Михаил Ведерников ознакомился и с другими благоустроенными городскими пространствами. Так, глава региона оценил, как изменилась общественная территория на пересечении улиц Октябрьской и Загородной. После выполнения ряда подготовительных работ на площадке смонтировано покрытие из брусчатки. Центральное пространство украшено топиарием «Голубь на руке». Также здесь установлены скамейки и перголы.

Участок приведён в порядок в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Жители района выбрали его в ходе Всероссийского онлайн-голосования в прошлом году. На эти средства выделено более 3 миллионов рублей из федерального бюджета.

Глава муниципального округа рассказал, что территорию продолжат развивать ТОС. У активистов множество идей – например, установить знак на дороге, благоустроить пешеходную дорожку, организовать инсталляции и другие.

Михаил Ведерников инициативы поддержал. Глава региона также анонсировал семинар для местного самоуправления по вопросам комплексного благоустройства территорий.

«Сейчас много инструментов, которые дают возможность в муниципалитетах достаточно большие территории развивать. Их обязательно надо использовать», – заключил губернатор.