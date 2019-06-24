Президент России продлил продуктовое эмбарго до конца 2020 года

22:12, 24 июня 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго до конца 2020 года в отношении стран, принявших антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В августе 2014 года Владимир Путин подписал указ, который запрещает импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции.

В частности, под запрет попали мясо, рыба, молочная продукция, фрукты, орехи. Конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго, определен правительством.