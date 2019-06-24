Пять районных судов упразднят в Псковской области

22:39, 24 июня 2019, ПАИ

В Псковской области упразднят пять районных судов. Как сообщили Псковскому агентству информации в управление судебного департамента в Псковской области, 21 июня в здании Псковского областного суда состоялось совещание по вопросам упразднения пяти районных судов и передачи их полномочий соответствующим территориально районным судам области.

На встрече исполняющий обязанности председателя Псковского областного суда Алексей Лебедев, начальник управления судебного департамента в Псковской области Николай Морозов, директор ФГБУ ИАЦ в Псковской области Николай Плющенков, председатели упраздняемых и укрупняемых судов, начальники и специалисты отделов управления обсудили многочисленные вопросы, связанные с реорганизацией судов.

Руководство управления судебного департамента в Псковской области приняло решение об оказании методической и практической помощи специалистами управления судебного департамента в регионе непосредственно на местах.